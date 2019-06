Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 23. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch/Einbruchsversuche in Gartenhütten eines Kleingartenvereines

Freitag, 21.06.2019, ca. 18.00 Uhr, bis Samstag, 22.06.2019, ca. 10:00 Uhr

Zu 1 vollendeten und 3 versuchten Einbrüchen in Gartenhäuser des Kleingartenvereines "Katzenmeer", Am Bache in Wolfenbüttel, kam es im o.g. Zeitraum. Durch unbekannte Täter wurde versucht, Türen und Fenster von 4 tatbetroffenen Gartenhütten aufzuhebeln. In einem Fall gelang der Zutritt zur Gartenhütte, aus welcher Werkzeuge entwendet wurden. An allen tatbetroffenen Gartenhütten entstand Sachschaden.

Hinweise: 05331-9330

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

