Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchdiebstahl.

Rinteln (ots)

ne Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Montag, 29.04.19, bis Dienstag, 30.04.19 in eine Arztpraxis in Rinteln in der Bahnhofstraße. Es wurde hautsächlich Bargeld gestohlen. Gesamtschadenshöhe etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

