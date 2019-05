Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung, Beleidigung.

Rinteln (ots)

ne Am Dienstag, 30.04.2019 um 17:06 Uhr, würgte eine alkoholiserte 52-jährige Rintelnerin in Rinteln am Pferdemarkt einen Jugendlichen am Hals. Bei der Anzeigenaufnahme beleidigte sie dann die beiden eingesetzten Polizeibeamtinnen und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und Durchsetzung eines Platzverweises dem Polizeigewahrsem zugeführt.

