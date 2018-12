POL-KS: A 49 (Gemarkung Kassel): Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen

Kassel (ots) - Am heutigen Freitagmorgen kam es im Berufsverkehr auf der A 49 zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. In dessen Folge erlitten zwei Beteiligte leichtere Verletzungen und sind vorsorglich in Kasseler Krankenhäuser eingeliefert worden. Kurzzeitig kam es zwischen den Anschlussstellen Auestadion und Waldau zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, musste um 7:30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kreuz Kassel-Mitte ein 45-jähriger Fahrer eines Skoda aus Gudensberg verkehrsbedingt bremsen. In der Folge fuhr eine 19-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Homberg auf den Skoda, ein 18-Jähriger aus Weinbach (Limburg-Weilburg) mit seinem Renault auf den Golf, ein 22-Jähriger aus Kirchhain mit seinem VW Golf auf den Renault und als letztes Fahrzeug ein 58 Jahre alter Fahrer aus Neustadt/Hessen mit seinem Ford Focus auf den Renault. Bei dem Unfall zogen sich die 19-jährige Frau aus Homberg und der 22-jährige Fahrer aus Kirchhain leichte Verletzungen zu, die eine Behandlung in Kasseler Krankhäusern erforderten. Der Gesamtschaden wird auf 25.500 Euro geschätzt.

