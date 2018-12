POL-KS: Ahnatal (Landkreis Kassel): "Einbruchschutz - in vier Schritten zum sicheren Zuhause"; Polizei berät im Rathaus Ahnatal

Kassel (ots) - Eine Abendveranstaltung zum Thema Einbruchschutz bietet Kriminaloberkommissar Markus Gebauer, Fachberater für Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen, am Dienstag, dem 11. Dezember 2018, in Ahnatal-Weimar an. In der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr wird der Kriminalbeamte im Rathaus in der Wilhelmstaler Straße 3 für Interessierte mit seinem Vortrag "Einbruchschutz - in vier Schritten zum sicheren Zuhause" nützliche und umfangreiche Informationen geben.

Der Termin auf einen Blick: Zeit: Dienstag, 11. Dezember 2018, 19:00 bis 21:00 Uhr Ort: Rathaus, 34292 Ahnatal-Weimar, Wilhelmstaler Straße 3

Einen ständig aktuellen Überblick über die angebotenen Termine unserer Fachberater finden Sie auf unserer Website unter http://k.polizei.hessen.de/306749305

Weitere Informationen zum Einbruchschutz erhalten Sie über www.polizei-beratung.de oder persönlich im Kasseler Polizeiladen, Wolfsschlucht 5, 34117 Kassel.

Jürgen Wolf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel. 0561 - 910 1008

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

