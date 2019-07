Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Räuber bedroht Opfer mit Messer.

Lippe (ots)

Mit einem Messer bewaffnet bedrohte ein bislang Unbekannter am Sonntag eine 25-jährige Mitarbeiterin der JET-Tankstelle an der Lemgoer Straße. Gegen 7:40 Uhr forderte der Räuber Geld von der Frau, die sich zu dieser Zeit auf dem Außengelände der Tankstelle aufhielt. Der Täter dirigierte die Frau in den Kassenbereich des Verkaufsgebäudes. Dort nahm er sich den Einsatz der Kasse und flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte ist Mitte 20, 1,70 m groß, schlank und spricht akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke mit Applikationen im Schulterbereich, einer schwarzen, weiten Jogginghose, schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle sowie einer dunklen Sturmhaube. Hinweise zu dem Raubüberfall nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell