Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeug durch unbekannten Täter zerkratzt

Landau: 06.06.2019, 10:45 Uhr - 06.06.2019, 16:15 Uhr (ots)

Durch unbekannten Täter wurde ein in der Godramsteiner Straße abgestellter Ford Fiesta offensichtlich mutwillig am linken vorderen Radkasten und der vordere Bereich der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Die Schadenshöhe dürfte 1000EUR deutlich überstiegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen

