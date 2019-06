Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Büchelberg - Versuchter Einbruch in Grundschule

Büchelberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Freitag, 07.06., auf Samstag, 08.06.2019, durch Verwendung eines gebogenen Drahts, ähnlich einem Dietrich, das Türschloss der Grundschule Büchelberg in der Turmstraße zu öffnen. Dies misslang jedoch, so dass der oder die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Der Draht blieb verklemmt im Schloss zurück. Sachschaden entstand nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

