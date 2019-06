Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Sachbeschädigung

Germersheim (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher entfernte am Freitag, kurz vor Mitternacht, eine Warnbarke an einer Baustelle am Meßplatz in Germersheim und warf diese anschließend auf den Balkon eines angrenzenden Wohngebäudes. Hierdurch wurden mehrere Gegenstände auf dem Balkon beschädigt.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie wegen Missbrauch von Unfallverhütungsmitteln wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274/958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell