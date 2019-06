Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versammlungslage Herxheim

Herxheim (ots)

An der Versammlung unter dem Motto "Altparteien wählen für noch mehr Migration und Armut, Einschränkung der Meinungsfreiheit, Spaltung in unserer Gesellschaft" von Marco Kurz nahmen ca. 60 Personen teil. Bei der Gegendemonstration mit dem Thema "Mittendrin und laut - Kurz mal nach dem Rechten sehen!" waren ca. 17 Personen vertreten. Bedingt durch die Aufzugsstrecke ergaben sich temporäre Verkehrsbehinderungen. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Versammlungen ohne besondere Vorkommnisse. Es kam lediglich zu einem Eierwurf in Richtung der Versammlung Kurz. Der "Eierwerfer" konnte identifiziert werden. Ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung wird der Staatsanwaltschaft Landau vorgelegt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Michael Baron



Telefon: 06341 2870

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell