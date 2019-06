Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Sachbeschädigung an Bagger

Wörth am Rhein (ots)

Eine aufmerksame Bürgerin meldete am 09.06.2019, gegen 00:00 Uhr, dass sie soeben eine dunkelgekleidete Person auf dem Spielplatz in der Vinumstraße in Wörth am Rhein gesehen habe. Der Spielplatz ist aufgrund von Bauarbeiten umzäunt und auf diesem befinden sich mehrere Baumaschinen. Die Zeugin fragte die Person, was sie dort mache. Daraufhin rannte diese weg. Bei genauerer Betrachtung stellte sie fest, dass die Front- und Seitenscheibe eines auf dem Gelände abgestellten Baggers eingeworfen wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Dirk Wecke, PHK

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon: 07271 9221 0

Fax: 07271 9221 23

E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de



