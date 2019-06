Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - A65 - Vollbrand eines Pkw

Kandel (ots)

Am 09.06.2019, gegen 09:00 Uhr, wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern ein Pkw-Brand auf der A 65 in Höhe Kandel gemeldet. Der Fahrer konnte sich aus dem brennenden Pkw retten. Zur Zeit ist die rechte Spur der A65 für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr gesperrt. Die Straßenmeisterei Kandel ist auf der Anfahrt, um die Absicherung zu übernehmen.

