Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Motorradfahrer bei Unfall auf B 416 schwer verletzt

Hatzenport (ots)

Am Sonntagvormittag befuhr ein 19-jähriger Motoradfahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis die B 416 in Richtung Moselkern. Kurz nach der Fahrbahnverschwenkung am Ortsausgang von Hatzenport bremste er ab und wollte auf der Fahrbahn wenden, um wieder zurück nach Hatzenport zu fahren. Die beiden dahinter fahrenden Motorradfahrer bemerkten das Manöver und reduzierten entsprechend ihre Geschwindigkeit. Ein dahinter folgender Pkw-Fahrer aus Lahnstein deutete das Abbremsen der vorausfahrenden Motorräder offenbar falsch und scherte trotz der unklaren Verkehrssituation aus, um an den drei vor ihm fahrenden bzw. anhaltenden Motorräder vorbeizufahren. Bei dem Überholvorgang erfasste er den wendenden Motorradfahrer. Dieser wurde mit dem Krad auf den parallelverlaufenden Radweg geschleudert und dabei schwerverletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen werden. Wegen des Hubschraubereinsatzes war die B 416 für eine halbe Stunde voll gesperrt.

