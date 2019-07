Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand in Metallverarbeitungsfirma

Landau, Ortsteil Mörlheim: 13.07.2019, 14.30 Uhr (ots)

Etwa zeitgleich mit dem Erscheinen einer deutlich sichtbaren Rauchwolke über dem Landauer Stadtteil Mörlheim gingen mehrere Notrufe mit dem Hinweis auf selbige bei der Polizei ein. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit "in den Waldstücken" wurde festgestellt, dass auf dem Gelände einer Metallverarbeitungsfirma mehrere Säcke mit Aluminiumspänen in Brand geraten waren. Die Feuerwehr Landau war mit 7 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten auf andere Gebäude verhindert werden. Vermutlich hatten sich die Aluminiumspäne in Kunststoffsäcken durch chemische Reaktion selbst entzündet. Die Höhe des entstandenen Gebäudeschadens steht derzeit nicht fest. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell