Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim -Rollendes Auto erfasst Fußgänger

Bad Bentheim (ots)

Am Samstagmorgen ist es an der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-jähriger Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem BMW auf einer dortigen Hofzufahrt in Richtung Straße. Er stoppte und das Auto rollte anschließend rückwärts die stark abschüssige Auffahrt hinunter. Dabei erfasste es den 46-jährigen Mann und verletzte diesen schwer am Bein. Beide Beteiligten standen zur Unfallzeit stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Dem 75-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell