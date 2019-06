Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Hund verursacht Unfall

Rhede (ots)

Am Samstagmorgen ist es an der Neurheder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.15 Uhr war ein 78-jährige Frau mit ihrem Pedelec in Richtung Neurhede unterwegs. In Höhe Hausnummer 5b lief unvermittelt ein Hund von rechts nach links über die Fahrbahn, direkt vor das Fahrrad. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Der Hund, ein kleiner weißer Terrier, lief davon. Hinweise zu dem Tier und seinem Eigentümer nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell