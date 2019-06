Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Autowerkstatt

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am späten Donnerstagabend in eine Werkstatthalle eines Autohandels an der Lingener Straße eingedrungen. Sie brachen zunächst ein Zaunelement aus der Umfriedung des Geländes und verschafften sich anschließend durch das Lichtelement eines Rolltores Zugang zur Halle. Nachdem es ihnen zwischen 23.45 und 0.05 Uhr dann nicht gelang, eine weitere Tür im Inneren aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang unklar. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

