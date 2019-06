Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand in Mehrfamilienhaus schnell gelöscht

Lingen (ots)

Am Freitagmittag ist es an der Lindenstraße zum Brand in einem dortigen Mehrfamilienhaus gekommen. Verletzt wurde niemand. Gegen kurz nach 12.30 Uhr war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem Abstellraum des Treppenhauses zwischen dem 1. und 2. Obergeschoss ausgebrochen. Bewohner konnten die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

