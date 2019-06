Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Brand eines Einfamilienhauses

Geeste (ots)

Am Freitagnachmittag ist es in der Ludwigstraße zum Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Verletzt wurde niemand. Gegen kurz nach 15 Uhr geriet der Dachstuhl im Bereich einer dort installierten Photovoltaikanlage in Brand. Die Feuerwehren aus Groß Hesepe und Osterbrock waren zügig vor Ort und konnten die Flammen löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell