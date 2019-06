Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Diebstahl aus Pkw -

65582 Diez (ots)

Am Mittwochmorgen (19.06.2019) wurde der Polizei Diez angezeigt, dass in der vergangenen Nacht an einem Pkw die Scheibe eine Scheibe eingeschlagen wurde und die im Fahrzeug abgelegte Handtasche entwendet wurde. Der Audi war verschlossen in einer offenen Garage in der Diezer Gartenstraße abgestellt. In der silberfarbenen Handtasche befanden sich neben Bargeld auch diverse Dokumente der Geschädigten. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez mitzuteilen.

