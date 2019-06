Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Motorroller beschädigt und geflüchtet

Diez (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2019, kam es gegen 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Netto-Parkplatz in der Wilhelmstraße. Demnach wurde ein schwarzer Motorroller, der neben dem Parkplatz für Zweiräder abgestellt war, von einem anderen Verkehrsteilnehmer umgefahren. Das Fahrzeug fiel zu Boden und wurde beschädigt. Hierdurch ist es nicht mehr fahrbereit. Wer konnte den Vorfall beobachten und kann Angaben zu dem Verursacher machen? Angaben bitte an die PI Diez.

