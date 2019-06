Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 420 Euro Schaden bei Verkehrsunfall mit Flucht

Untershausen (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden am 20.06.2019 kam ein Fahrzeug, welches von Holler nach Untershausen fuhr, von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Weidenzaun, auf der Weide stand ein große Schafherde. Der Unfallbeteiligte entfernte sich unerkannt. Zurück blieben Teile eines Scheinwerfers, anhand derer konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Unfallbeteiligten Pkw um einen Peugeot, vermutlich 308, handeln dürfte. Hinweise bitte an die PI Montabaur unter der Tel. 02602-92260

