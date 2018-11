POL-PDKL: Diebstahl von Brennholz in Waldmohr

Waldmohr (ots) - Am Mittwoch, den 21.11.2018 um 17:05 Uhr kam es auf dem Wiesengrundstück des Geschädigten in der Gewanne "In der Wahrbach" zu einem Diebstahl von ofenfertigem Brennholz. In den letzten Wochen kam es bereits wiederholt vor, dass Holz verschwand. Durch Sicherungsmaßnahmen des Eigentümers konnten erste wertvolle Ermittlungseinätze erlangt werden. Der Täter lud das entwendete Holz in einen Sack und verließ die Tatörtlichkeit in einem SUV.

Die Polizei in Schönenberg-Kübelberg bittet um sachdienliche Hinweise

über die

Tel.-Nr.: 06373-8220!

