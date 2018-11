POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Ohmbacher Bauhof

Ohmbach (ots) - Am Mittwoch, den 21.11.2018 zwischen 16 Uhr und Donnerstag, den 22.11.2018 07:30 Uhr kam es in Ohmbach zu einem Einbruch in den dortigen Bauhof. Hierbei wurden diverse Arbeitsgeräte der Marke STIHL entwendet. Darüber hinaus wurde die Gebäudefassade mit weißer Farbe besprüht; unter anderem mit dem Slogan "Kusel Gang".

Die Polizei in Schönenberg-Kübelberg bittet um sachdienliche Hinweise

über die

Tel.-Nr.: 06373-8220!

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell