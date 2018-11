POL-PDKL: Brand einer Mülltonne

Herschweiler-Pettersheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Polizei über einen Brand in Herschweiler-Pettersheim informiert. Beim Eintreffen der Beamten waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löscharbeiten einer brennenden Mülltonne beschäftigt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Eigentümer heiße Asche in der Mülltonne entsorgt hat. Ein wachsamer Nachbar hatte den Brand bemerkt und direkt die Feuerwehr verständigt. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Es entstand auch kein Gebäudeschaden. Lediglich die Mülltonne wurde beschädigt.

