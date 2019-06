Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unfallflucht in der Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

Hachenburg (ots)

Am Dienstagabend, 18.06.19, 19.15 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, Bahnhofstraße eine Verkehrsunfallflucht. Die 29-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta wollte an einem am linken Fahrbahnrand stehenden silbernen Pkw vorbeifahren. In gleicher Höhe befindlich, fuhr dieser dann an und kollidierte mit dem Fahrzeug der 29-Jährigen. Die Fahrerin des silbernen Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

