Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzheim - Bedrohung aus Pkw -

65558 Holzheim (ots)

Am vergangenen Freitag (14.06.2019) ereignete sich ein Vorfall, der gestern der PI Diez angezeigt wurde: Gegen 20:20 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem VW Polo die Limburger Straße von Holzheim in Richtung Limburg. Nach der Steigung wurde sie von einem schwarzen Pkw Kombi überholt. Nach dem Einscheren hielt der Beifahrer dieses Pkw eine Pistole in Richtung der Fahrerin des Polo und machte eine Schussbewegung. Am Orteingang von Limburg zielte der Beifahrer noch auf einen Mann mit Hund und im weiteren Verlauf der Zeppelinstraße auf zwei Jugendliche. Vom Pkw ist weiter bekannt, dass er Limburger Kennzeichen hatte. Der Beifahrer wird als maximal 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare. Zeugen oder Hinweisgeber dieser Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell