Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Steinebach a.d.W - Verkehrsunfallflucht - Fahrer betrunken- Zeugen gesucht

Steinebach a.d. Wied (ots)

Am Samstagmorgen, 15.06.19, 01.50 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Hachenburg über einen Verkehrsunfall in der Weiherstraße in Steinebach a.d.W. in Kenntnis gesetzt. Der unfallbeteiligte Pkw, ein Volvo V40, stünde noch im Wiesenbereich, der verantwortliche Fahrzeugführer sei jedoch nicht mehr an der Unfallstelle. Dieser konnte von den eingesetzten Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme leistete er Widerstand. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hachenburg in Verbindung zu setzen.

