Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rauchkörper in der Nähe von Polizeigebäude.

Montabaur (ots)

Am heutigen Morgen wurde gegen 09.50 Uhr von einer Polizeibeamtin am Hintereingang des Polizeigebäudes eine durchsichtige Plastiktüte mit einem rauchenden und zischenden Gegenstand festgestellt. Nach den Ermittlungen könnte es sich um einen industriell hergestellten Rauchkörper handeln, der möglicher Weise am heutigen Morgen über den Polizeizaun in Richtung Gebäude geworfen wurde. Es kam zu keinen Schäden. Die Ermittlungen, insbesondere die Kriminaltechnischen, dauern an. Verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Montabaur melden.

