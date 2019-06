Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Meudt - Diebstahl von Werkzeug

Meudt (ots)

Am 15.06.19, gegen 12.45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter hochwertiges Zubehör einer Motorsense (zwei Rollen Mähfaden, mehrere Mähscheiben, Automatikspulen, Benzinkanister) sowie eine orangefarbene Werkzeugtasche, welche der Eigentümer während Arbeiten in der Gangolfusstraße in Meudt auf seinem Grundstück zur Straßengrenze hin abgelegt hatte. Tatverdächtig ist eine männliche, ca. 40 Jahre alte Person, die mit einem älteren, silberfarbenen Opel Corsa die Tatörtlichkeit verlassen hat. Hinweise erbittet die Polizei Westerburg unter der Telefonnummer 02663-98050.

