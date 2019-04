Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von der Kneipe ins Gefängnis

Kaiserslautern (ots)

Trotz eines bestehenden Hausverbots besuchte eine 42-Jährige am Sonntagabend eine Kneipe in der Richard-Wagner-Straße. Dort belästigte sie die anwesenden Gäste, weshalb die Inhaberin die Polizei verständigte. Als die Beamten vor Ort waren, stellte sich heraus, dass gegen die 42-Jährige ein Haftbefehl ausstand. Die Frau wurde mit zur Dienststelle genommen und anschließend in die JVA verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell