Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fensterscheiben an Grundschule eingeworfen

Hütschenhausen (ots)

In der Nacht zum 1. Mai kam es zu Sachbeschädigungen an der Grundschule in Hütschenhausen. Die Täter warfen mit Schottersteinen mehrere Kellerfenster sowie Türen der Grundschule und der Turnhalle ein. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Verursachern machen können. Hinweise bitte an Polizei Landstuhl; Tel.: 06371 / 9229-0

