Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifen zerstochen

Wolfstein (ots)

Unbekannte übersteigen Zaun zum Schrebergarten und beschädigen Reifen an PKW-Anhänger. Am Mittwochnachmittag wurde der Polizeiinspektion in Lauterecken die Sachbeschädigung gemeldet. Die Streife konnte in einem Gartengelände in der Bahnhofstraße den Anhänger vorfinden. An einem Reifen wurde offensichtlich mit einem Messer in die Reifenflanke eingestochen. Hinweise auf den oder die Täter liegen keine vor. Nach Angaben des Eigentümers wurde die Tat zwischen dem 26.April und dem 30.April verübt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell