Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in der Rathausstraße in Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Mittwoch, den 01.05.2019 zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr kam es in der Rathausstraße in Schönenberg-Kübelberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Fußgänger verletzt, der gerade dabei war die Fahrbahn zu überqueren. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen VW Golf handeln. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg bittet um sachdienliche Hinweise über die Tel.-Nr.: 06373 - 822 0

