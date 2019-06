Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemünden - Verkehrsunfallflucht

Gemünden (ots)

Am Samstag, den 15.06.2019, gegen 13.20 Uhr ereignete sich in Gemünden in der Straße Zur Holzbachschlucht ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Laut Zeugenangaben soll ein Motorrad gegen einen Zaun gefahren sein und dabei die Abdeckplatten und den Zaun beschädigt haben. Anschließend habe der Motorradfahrer unter Zuhilfenahme einer weiteren männlichen Person das Motorrad angeschoben und sei weiter gefahren. Bei dem Motorradfahrer, welcher keinen Helm trug, soll es sich um einen ca. 40-jährigen, sehr dünnen Mann mit längeren Haaren gehandelt haben. Auffällig sei gewesen, dass dieser Mann auf Grund einer körperlichen Behinderung nur einen Arm gehabt habe. Die Farbe des Motorrades ist silber.

Wer sachdienliche Hinweise zur flüchtigen Person oder dem Motorrad geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter 02663/98050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663/98050

piwesterburg@polizei.rlp.de



