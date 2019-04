Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Personen u. Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

Kalelfeld (re), Gemarkung Echte, Bundesstraße 248 in Höhe Abzweig/Zufahrt Parkplatz Friedhof Echte 09.04.2019, gg. 17.00 Uhr

Eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Kalefeld befuhr mit ihrem PKW die B 248 von Imbshausen kommend in Rtg. Echte. Vor ihr in gleicher Richtung fuhr eine landwirtschaftliche Zugmaschine. Die PKW-Faherin musste verkehrbedingt langsam hinterherfahren, so auch noch mehrere andere Kraftfahrzeugführer. In Höhe der Einmündung Zufahrt zum Parkplatz des Friedhofes Echte wollte sie nach links abbiegen. Hierzu hatte sie den Fahrtrichtunganzeiger betätigt. Ein von weiter hinten nachfolgender 57-jähriger PKW-Fahrer aus einem anderen Bundesland hat zum Überholen der Fahrzeugschlange angesetzt u. ist gg. das im Abbiegen befindliche Fahrzeug seitlich hineingefahren. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden (8000,- u. 5000,- Euro) Zudem wurde noch ein Verkehrszeichen beschädigt. Die PKW-Fahrerin wurde vorsorglich zur Beobachtung dem Krankenhaus Northeim zugeführt. An der Unfallstelle haben sich mehrere Zeugen gemeldet.

