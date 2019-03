Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Schrebergarten

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von 06.03.2019 auf 07.03.2019 kam es zu einem Einbruch in einen Schrebergarten in den Kiesäckern. Hierbei wurde das Vorhängeschloss der Gartenzauntür aufgebrochen, entwendet wurde glücklicherweise nichts. Während der Sachverhaltsaufnahme gestern konnten weitere Informationen dahingehend erlangt werden, dass es ca. eineinhalb Wochen zuvor zu zwei ähnlichen Ereignissen gekommen sei. Ob ein Tatzusammenhang besteht bleibt bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Jennyfer Hantke

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell