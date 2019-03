Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrs- und Schulwegkontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden Verkehrs- und Schulwegkontrollen durchgeführt. Diese fanden in der Amalienstraße, sowie am Schulzentrum Böbig statt. Verbotswidrig benutzt wurde sieben Mal das Mobiltelefon, acht Mal war der Sicherheitsgurt nicht angelegt und zwei Mal wurden Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert. Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden eingeleitet, die Betroffenen müssen mit einem Buß- bzw. Verwarnungsgeld rechnen.

