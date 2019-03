Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall nach Genuss alkoholischer Getränke - Fahrereigenschaft ungeklärt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Um 21:20 Uhr ereignete sich gestern ein Verkehrsunfall auf der B38 am Kreisel in Höhe der Nachtweide. Hier wollte der Fahrer den Kreisel an der Ausfahrt in Richtung A65, Zubringer Neustadt/W. Nord, verlassen. Der Fahrer verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte zunächst links mit der dortigen Verkehrsinsel. Danach kam dieser rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW drehte sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Bevor die Polizeistreife am Unfallort eintraf konnten sich die beiden Insassen eigenständig aus dem Auto befreien. Beide Männer gaben an, dass sie das Fahrzeug steuerten. Die Beamten konnten bei beiden Personen deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest konnten hier die Ergebnisse von 1,88 Promille, sowie 1,62 Promille verzeichnet werden. Da die Fahrereigenschaft bislang nicht geklärt werden konnte wurde beiden Insassen eine Blutprobe entnommen, sowie das Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Jennyfer Hantke

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell