Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auf Schulweg angefahren worden - Verursacherin gestellt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Mittag gegen 14:00 Uhr überquerte eine 11-jährige Schülerin die Fußgängerampel in der Landauer Straße Kreuzung Speyerdorfer Straße. Ein silberner Kleinwagen fuhr aus Richtung Innenstadt kommend auf das Mädchen zu. Das Kind wurde am Bein touchiert und kam zu Fall. Hierdurch zog sie sich eine Verletzung am Knie, sowie am Handgelenk zu. Die Unfallverursacherin fuhr dann einfach weiter. Da alle anderen Verkehrsteilnehmer standen ist davon auszugehen, dass die Verursacherin die rote Lichtzeichenanlage überfuhr. Die Fahrerin des Kleinwagens wurde durch eine weitere Zeugin beobachtet, welche sich das amtl. Kennzeichen einprägen konnte. Die 77-jährige Dame konnte im Anschluss an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden und gab die Tat zu. Die Konsequenz ist nun die Einleitung eines Strafverfahrens.

