POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Drei Schwerverletzte nach Unfall

Hannover (ots) - Gestern Abend, 01.05.2018, gegen, 22:45 Uhr, sind auf der BAB2 zwischen den Anschlussstellen Lehrte Ost und Lehrte vier Fahrzeuge verunfallt. Bei den Kollisionen haben drei Beteiligte schwere sowie einer leichte Verletzungen erlitten.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war eine 22-Jährige mit einem Toyota Yaris auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache seitlich mit dem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Citroen Jumpy eines 36-Jährigen - er wurde dabei leicht verletzt - zusammenstieß. Durch die Kollision geriet der Toyota ins Schleudern und prallte nach links gegen die Mittelschutzplanke, bevor er auf der linken Spur zum Stehen kam. Kurz darauf prallte ein 36-Jähriger mit seinem VW Golf auf den Toyota. Der Pkw des Mannes überschlug sich daraufhin und kam schließlich auf dem Seitenstreifen auf seinem Dach zum Liegen. Der Fahrer sowie sein 24 Jahre alter Beifahrer zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Die 22-Jährige, die bei dem Unfall ebenfalls schwere Verletzungen erlitten hatte, konnte von zwei Zeugen aus ihrem Fahrzeug befreit und auf den Standstreifen gebracht werden. Im weiteren Verlauf konnte auch der 41-jährige Fahrer eines Peugeot dem Toyota Yaris nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Der Mann sowie vier weitere Insassen blieben unverletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken transportiert. An den vier Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 24 000 Euro. Die BAB 2 war in Fahrtrichtung Dortmund bis zirka Mitternacht gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. /pfe, schie

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kathrin Pfeiffer

Telefon: 0511 109-1046

Fax: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell