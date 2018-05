POL-H: Gehrden: 78-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Gestern Abend, 30.04.2018, ist eine 78-Jährige an der Gehrdener Straße beim Abbiegen mit ihrem Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Pkw eines 80-Jährigen kollidiert.

Die ältere Dame war mit ihrem VW Passat gegen 18:45 Uhr auf der Gehrdener Straße aus Leveste kommend unterwegs. Als sie nach links auf die Kreisstraße 231 in Richtung Ditterke abbiegen wollte, übersah sie offenbar den entgegenkommenden Daimler des Seniors. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 78-Jährige schwere, der 80-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungswagen transportierten beide in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 35 000 Euro. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen sowie der Fahrzeugbergung wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. /pfe

