POL-H: Kreisstraße (K) 230: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Heute Mittag, 30.04.2018, hat ein 81-jähriger Audi-Fahrer auf der K 230 einen 54 Jahre alten Radfahrer übersehen und mit seinem Pkw erfasst. Bei dem Zusammenstoß hat der Radler schwere Verletzungen erlitten.

Sowohl der Radler als auch der Senior mit seinem A4 waren gegen 12:15 Uhr auf der K 230 von Everloh in Richtung Northen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 81-Jährige offenbar den vor ihm fahrenden Radfahrer und erfasste das Bike. Der 54-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß zunächst auf die Motorhaube aufgeladen, bevor er auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen transportierte den Schwerverletzten zur stationären Versorgung in eine Klinik. Der Verkehr wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aufgrund der Unfallumstände beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 81-Jährigen, der sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss. /pfe, pu

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kathrin Pfeiffer

Telefon: 0511 109-1046

Fax: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell