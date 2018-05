POL-H: Bürogebäude durch Feuer beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - In der Nacht zu heute (30.04.2018) sind mehrere Abfallcontainer auf einem Betriebshof der Deutschen Bahn an der Eichsfelder Straße im hannoverschen Stadtteil Leinhausen in Brand geraten. Durch die Flammen ist ein angrenzendes Bürogebäude beschädigt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 29-jähriger Angestellter gegen 05:30 Uhr den Brand an den Abfallcontainern bemerkt und daraufhin sofort die Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr gab es lediglich noch eine Rauchentwicklung, sodass der Brand zügig gelöscht werden konnte. Durch die Flammen wurden mehrere Abfallcontainer mit dem Inhalt Papier, Altbatterien sowie Elektroschrott zerstört. Ein angrenzendes Bürogebäude ist durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt worden.

In den kommenden Tagen werden die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes die Abfallcontainer untersuchen, um die Ursache für das Feuer zu klären. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen. /has, schie

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell