Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Straßenverkehr

Zweibrücken (ots)

Am 18.05.2019 zwischen 00:00 Uhr und 00:45 Uhr wurde in der Saarlandstraße in Zweibrücken eine Standkontrolle durchgeführt. Hierbei konnte bei einem 34-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Raum Saarpfalz-Kreis Alkoholgeruch aus der Atemluft wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis knapp unterhalb einer Promille. Da dieser zudem alkoholbedingte Ausfallerscheinungen aufwies, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Diesem droht nun der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

