Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drogenfund bei Personenkontrolle

Zweibrücken (ots)

Am 16.05.2019 gegen 21:40 Uhr wurde in der Schwalbenstraße in Zweibrücken ein 38-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet Zweibrücken einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnte in dessen Rucksack eine kleine Menge Amphetamin aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

