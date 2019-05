Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überwachung des Durchfahrtverbots

Rimschweiler (ots)

Auf Bürgerbegehren wurde am 17.05.2019 in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 09:15 Uhr in Rimschweiler das Durchfahrtsverbot im Alleeweg überwacht, welche derzeit als Ausweichstrecke für die gesperrte Anschlussstelle A8 Zweibrücken-Ixheim verbotswidrig genutzt wird. Hierbei wurden elf Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt.

