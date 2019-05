Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am 16.05.19 gegen 12:20h kam es im Kreuzungsbereich Fröhnstraße/Adam-Müller-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 82-Jährige befuhr die Fröhnstraße in Fahrtrichtung Adam-Müller-Straße und missachtete das dortige Rotlicht der Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer 69-Jährigen, die die Adam-Müller-Straße in Fahrtrichtung Schäferstraße befuhr. Anschließend kollidierte sie noch mit einer Hauswand eines in der Adam-Müller-Straße befindlichen Anwesens. Der 55-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000EUR.

