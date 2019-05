Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Am 18.05.19 in der Zeit von 02:17 bis 02:51h wurde durch Unbekannte Täter versucht in ein Einfamilienhaus in der Bogenstraße einzubrechen. Der oder die Täter konnten durch Aufhebeln der Kellertür in den Kellerbereich eindringen. Anschließend wurde versucht eine Tür, die zum Wohnbereich führt, aufzuhebeln. Da die Hausbewohnerin durch die Geräusche wach wurde und sich bemerkbar machte, ließen der oder die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben ab. Ob etwas im Kellerbereich entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens, 06331/520-0.

