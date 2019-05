Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 16.05.2019 gegen 07:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim mit ihrem weißen Mazda 3 die Texasstraße in Zweibrücken und wollte in dem Kreisverkehr in die Amerikastraße abbiegen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr aus der Landstuhler Straße missachtete ein vermutlich männlicher Fahrer eines roten Kleinwagens die Vorfahrt der jungen Dame, worauf diese sich im Rahmen einer durchgeführten Vollbremsung am Knie verletzte und im Krankenhaus behandeln werden musste. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Unfallzeugen.

